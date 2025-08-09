NYT: Зеленський своїми заявами може роздратувати Трампа

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув пропозицію Дональда Трампа про можливість “обміну територіями” з Росією задля досягнення мирної угоди, наголосивши, що українці “не подарують свою землю окупантові”.

Відеозвернення українського лідера пролунало лише за кілька годин після заяви Трампа, який припустив, що його зустріч із Володимиром Путіним 15 серпня на Алясці може включати територіальні поступки. “Ми дещо повернемо, а дещо поміняємо”, – заявив він, не уточнивши, які саме території мав на увазі.

Реклама

“Будь-які рішення, ухвалені без України і проти України, є водночас рішеннями проти миру, – підкреслив Зеленський. – Це мертві рішення, вони ніколи не спрацюють”.

Як пише The New York Times, пряма відмова Києва ризикує роздратувати Трампа, для якого домовленість про завершення війни стала однією з ключових зовнішньополітичних цілей — навіть ціною умов, невигідних Україні. Раніше він звинувачував Київ у “непоступливості” та небажанні шукати компроміс.

Пропозиція територіального “обміну” йде врозріз із настроями більшості українців. За опитуванням КМІС, понад 75% громадян виступають проти передачі територій, які перебувають під контролем України, навіть якщо це продовжить війну. Проти поступок уже окупованими землями — трохи більше половини населення.

Поступка регіонів Лугaнщини та Донеччини, яких Москва прагне захопити повністю, стала б для України стратегічною поразкою: втрата промислових центрів, ключових оборонних ліній і нового плацдарму для російських атак.

“Обмін територіями — це не мир, це передишка для ворога перед новим наступом, – сказав офіцер 72-ї бригади ЗСУ з позивним ‘Барбаросса’. – Ми не торгуємо кров’ю та могилами наших людей”.

Колишній президент Петро Порошенко також застеріг від прецеденту миру “ціною поступок України”: “Ми — нація, яка не торгує своїми територіями”.

У відповідь Зеленський нагадав, що Конституція України закріплює неподільність і недоторканність території. “Ніхто від цього не відступить і не зможе відступити, – сказав він. – Ми готові працювати з президентом Трампом та нашими партнерами задля справжнього і, головне, тривалого миру — миру, який не розсиплеться через бажання Москви”.

Водночас експерти застерігають, що відмова Києва від ідеї Трампа може ускладнити позиції України напередодні переговорів у США, де, схоже, наразі домінує російський підхід — обговорення територій без попереднього припинення вогню.

“Це шлях умиротворення, визнання того, що агресор має право на все, чого забажає, – зазначає аналітикиня Катерина Зарембо, нині волонтерка-медик на фронті. – Так війну не закінчити”.