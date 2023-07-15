NYT: Європа продовжує поводитися так, ніби не може захиститися від Росії

Європа поводиться так, ніби вона не має можливості протистояти російському нападу, і продовжує звертатися за військовою підтримкою до Сполучених Штатів, пише у статті в New York Times Раджан Менон — директор програми «Велика стратегія» організації Defense Priorities.

На Вільнюському саміті НАТО союзники Вашингтона, як і майже десять років тому, пообіцяли збільшити свої військові витрати, проте між ними існують розбіжності щодо того, якою має бути ця цифра.

Дійсно, європейські країни не завжди виконують вимоги НАТО, встановлені у 2014 році: щорічні військові витрати мають становити 2% ВВП для країн-членів Альянсу, і 20% військового бюджету мають спрямовуватись на закупівлю нової техніки, дослідження та розробки. У період з 2016 по 2022 рік лише від чотирьох до десяти країн НАТО, включаючи США, досягли мети в 2%.

«Ця нездатність пояснюється не відсутністю ресурсів, а відсутністю політичної волі; дефіцит мотивації, який корениться в десятиліттях залежності від Америки. Вашингтон, зі свого боку, культивує цю залежність, щоб збільшити доходи своєї збройової промисловості і, що не менш важливо, посилити залежність Європи від американської сили», — пише Раджан Менон у New York Times.

Твердження про те, що багаті, технологічно розвинені європейські країни не можуть об’єднати свої зусилля для здобуття військової могутності, достатньої для стримування чи перемоги над Росією, приголомшує, зазначає експерт.

31-й новий член НАТО Фінляндія і Швеція, що вступає до Альянсу, мають потужні збройні сили, а армія України — набагато краще оснащена, навчена і загартована в боях, ніж до 2022 року, — також напевно стане на захист Європи у разі нападу Росії.

«Як справи в Європі з кількістю основних видів озброєнь, таких як танки, бойові літаки, лінкори та артилерія? Росія лідирує за деякими ключовими категоріями, але в основному не має такої переважної чисельної переваги, яка потрібна атакуючим силам, як правило, три до одного. А Європа має економічні та технологічні можливості для нарощування виробництва озброєнь. Великобританія та країни континентальної Європи мають збройову промисловість світового класу, включаючи таких гігантів, як британська BAE Systems, французькі Thales і Safran, італійська Leonardo та німецька Rheinmetall», — наголошує Менон.

Зрештою, реальність така, що європейці не тільки здатні захистити свій континент, але й зацікавлені в цьому набагато більше, ніж Сполучені Штати. Європі час серйозно зайнятися власною обороною, вважає експерт.