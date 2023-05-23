NYT: США ще у квітні вирішили схвалити постачання F-16 Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін ще минулого місяця почав готувати зміну позиції США з приводу навчання українських льотчиків польотам на винищувачах F-16 після того, як союзники в Європі зголосилися організувати навчання, пише New York Times з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

21 квітня Остін провів засідання контактної групи щодо України на авіабазі “Рамштайн”. Після повернення до Вашингтона міністр повідомив представників адміністрації Байдена, що настав час змінити позицію США щодо можливості навчання українських пілотів, а також щонайменше дозволити іншим країнам передавати винищувачі Києву.

Україна багато місяців просила союзників про постачання F-16, проте президент США Джо Байден виступав проти такого рішення, посилаючись на тривалі терміни навчання пілотів, а також на ризик ескалації конфлікту з Росією.

Однак, як зазначає NYT, заяви США йшли за звичним сценарієм. Зрештою Пентагон змінив позицію так само, як раніше про постачання американських танків M1 Abrams.

Остін заручився підтримкою високопосадовців адміністрації, які займаються нацбезпекою, і незадовго до саміту “Великої сімки” офіційно рекомендував Байдену дозволити союзникам навчати українців та передавати свої літаки.

Наголошується, що винищувачі навряд чи відіграють ключову роль у контрнаступі України, оскільки на постачання та навчання підуть місяці.

Напередодні голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель сказав журналістам, що навчання українських пілотів управлінню F-16 вже розпочалося. Він також висловив сподівання, що Україна найближчим часом отримає винищувачі.