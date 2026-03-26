Будинок, чан і мангал у лісі: на Закарпатті лісничий побудував затишний маєток на захопленій землі

На Закарпатті лісничому повідомили про підозру через самовільне будівництво дачі на землях лісфонду. Чоловік облаштував територію для проживання родини.

Про це повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі.

Йдеться про лісничого Тиховецького лісництва Брустурянського надлісництва філії “Карпатський лісовий офіс” ДП “Ліси України”. Вартість самовільно зайнятої ділянки перевищує 11,3 млн грн.

За інформацією прокуратури, з березня 2021 року підозрюваний без правовстановлюючих документів зайняв ділянку площею 0,1576 га на території лісництва у межах села Красна Дубівської громади та залучив сторонніх осіб до будівництва.

На цій території він організував зведення одноповерхового будинку площею майже 66 кв. м, навісу для автомобіля, мангальної зони та “чана”. Ділянку огородили парканом і встановили відеоспостереження.

Дії підозрюваного кваліфікують за ч. 3 ст. 197-1 КК України — самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці. Прокуратура ініціюватиме знесення об’єктів і повернення землі законному власнику.