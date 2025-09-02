Земельна оборудка у Києві: приватна фірма захопила ділянку на Жуковому острові та розпочала будівництво

Правоохоронці викрили схему незаконного заволодіння 11 га землі на Жуковому острові у Києві вартістю понад 40 мільйонів гривень. Приватне товариство зареєструвало неіснуючу нерухомість і розпочало будівництво, щоб надалі претендувати на виділення землі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Повідомлено про підозру 44-річній директорці приватного товариства, яке самовільно захопило землі Жукова острова та розпочало будівництво. Встановлено, що до схеми заволодіння землею було залучено кілька приватних товариств, а також проведено реєстрацію прав власності на нерухомість на острові, якої насправді не існує.

Так, перше приватне підприємство, що займалося намивом піску, ще у 2014 році просило Київраду відвести їм земельну ділянку під обслуговування маленької будівлі, тож їм відмовили.

“Щоб збільшити свої шанси на виділення землі, це товариство зареєструвало за собою право власності на неіснуючі будівлі (склади піску). Після цього вигадану “нерухомість” продають фірмі підозрюваної, яка згодом змінює її назву. Ця фірма починає самовільно будувати на острові нерухомість, яка “на папері” вже була”, — розповіли в прокуратурі.

Недобудови згодом продали ще одній фірмі, яка вже як власник будівель отримує право звертатися до Київради за виділенням землі на законних підставах — як власник нерухомості.

Наразі керівниці товариства, яка розпочала незаконне будівництво на острові, повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 197-1 КК України, а саме у сприянні шляхом обману та підробки офіційних документів набуттю товариством права отримати у власність або користування землю для обслуговування житлових будинків чи споруд. Слідство триває, встановлюються інші причетні до земельної схеми.