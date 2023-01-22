Новий міністр оборони Німеччини повідомив про плани відвідати Україну

Новопризначений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус має намір протягом наступних чотирьох тижнів відвідати Україну.

Про це повідомляє DW.

“Безперечно, що я скоро поїду в Україну. Ймовірно, це відбудеться, можливо, протягом наступних чотирьох тижнів”, – заявив він в інтерв’ю Bild am Sonntag, відповідаючи на запитання, куди він вирушить у першу чергу на новій посаді.

На питання про постачання Україні німецьких танків Leopard Пісторіус відповів, що Німеччина “веде дуже тісний діалог з цього питання з нашими міжнародними партнерами, насамперед із США”.

“Щоб бути добре підготовленим до можливих рішень, я доручив своєму відомству в п’ятницю перевірити все, щоб ми не втрачали часу без необхідності, якщо станеться найгірше”, – сказав він.