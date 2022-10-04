Суспільство

Новий Генплан Харкова представлятимуть на комісії ООН

4 Жовтня 2022 15:12
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харків

На 83-й сесії Комітету Європейської комісії ООН з міського розвитку, містобудування, житлового господарства та землеустрою проведуть окрему панель, присвячену відновленню Харкова.

Про в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на комітеті представлять Генеральний план розвитку міста Харкова, над яким працюють британські архітектори на чолі з Норманом Фостером, який також візьме участь у засіданні.

«Крім того, ми залучили групу українських та харківських архітекторів. У Генеральному плані буде чітко розписано, передусім, новий підхід до економіки міста Харкова. Ми створимо індустріальні парки, IT-кластери для того, щоб Харків був самодостатнім, сильним та незалежним в економічному плані містом, таким, яким він був до війни», – зазначив Ігор Терехов.

Також він повідомив, що у Генплані буде відображено житлову забудову, нові торгові та адміністративні будівлі.

Зазначимо, що 83-тя сесія Комітету Європейської комісії ООН з міського розвитку, містобудування, житлового господарства та землеустрою пройде з 3 по 7 жовтня у Сан-Марино. Це друга частина засідання комітету. Перша пройшла у Женеві, і саме тоді після виступу Харківського міського голови Ігоря Терехова лорд Норман Фостер висловив бажання підтримати Харків та спільно створити новий Генеральний план міста.


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