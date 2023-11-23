Політика

Новообраний президент Аргентини запропонував Зеленському провести “мирний саміт”

23 Листопада 2023 16:17
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аргентина, зеленський

Новообраний президент Аргентини Хав’єр Мілей запропонував президенту Володимиру Зеленському провести в Аргентині саміт «Україна — Латинська Америка» щодо розв’язання російсько-української війни.

Про це журналістам сказала експертка із зовнішньої політики La Libertad Avanza Діана Мондіно, пише Deutsche Welle.

Як зазначається, із такою пропозицією Мілей виступив під час телефонної розмови із Зеленським. 20 листопада президент України привітав Мілея з перемогою на виборах президента Аргентини та закликав працювати разом над розвитком співпраці між країнами, а також «відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві».

22 листопада Зеленський та Мілей провели першу телефонну розмову. За її підсумками Зеленський подякував новообраному главі Аргентини «за його чітку позицію».

«Жодного балансування між добром і злом — лише чітка підтримка України. Це добре бачать і цінують українці. Обговорили, як можемо розвивати відносини між Україною та Аргентиною, а також зв’язки України з іншими країнами Латинської Америки», — зазначив Зеленський.

Він додав, що говорив з Мілеєм про українську «формулу миру» та важливість участі Аргентини у спільних мирних зусиллях. Зеленський також запросив новообраного президента відвідати Україну й «надіслати потужний політичний сигнал».


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