Суспільство

Норвегія заявила про готовність закрити КПП на кордоні з РФ

23 Листопада 2023 10:37
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рф, норвегія

Після рішення Фінляндії закрити усі, крім одного, пункти пропуску на кордоні з РФ Норвегія заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією.

Про це на конференції у середу сказав прем’єр-міністр королівства Йонас Гар Стьоре, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на tv2.

Главу норвезького уряду запитали, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із Росією. “Якщо буде потрібно”, – відповів на це Стьоре.

Він додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.


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