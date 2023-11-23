Норвегія заявила про готовність закрити КПП на кордоні з РФ

Після рішення Фінляндії закрити усі, крім одного, пункти пропуску на кордоні з РФ Норвегія заявила про готовність зупинити роботу єдиного КПП на межі з Росією.

Про це на конференції у середу сказав прем’єр-міністр королівства Йонас Гар Стьоре, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на tv2.

Главу норвезького уряду запитали, чи доречно наслідувати фінський приклад і закрити кордон із Росією. “Якщо буде потрібно”, – відповів на це Стьоре.

Він додав, що Норвегія уважно стежить за ситуацією у Фінляндії та Естонії.