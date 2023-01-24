Німеччина вже завтра дозволить Польщі відправити Leopard до України – Bloomberg

Німеччина вже завтра, 25 січня, надасть Польщі дозвіл на відправку танків Leopard 2 до України. Про це повідомляє Bloomberg.

“Очікується, що вже в середу Німеччина дасть Польщі дозвіл на реекспорт своїх танків Leopard німецького виробництва в Україну”, – пише Bloomberg.

Bloomberg нагадує, що німецький закон вимагає дозволу на реекспорт своєї військової техніки, а це означає, що сотні танків Leopard у Європі можуть бути відправлені до України лише за згодою Берліна.

Як зазначається, оскільки Україна готується до можливої ескалації бойових дій навесні, дебати про відправку бойових танків для підтримки київських військових та можливе повернення території стали гарячою темою для союзників НАТО.