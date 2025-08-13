Німеччина виділить $500 млн на військову допомогу Україні у межах нової програми PURL

Німеччина виділить 500 мільйонів доларів на закупівлю військового обладнання та боєприпасів у США для потреб України. Про це повідомили в Альянсі.

Допомога надається в межах нової ініціативи НАТО “Список пріоритетних потреб України” (PURL).

Генсек НАТО Марк Рютте привітав рішення Берліна та підкреслив, що Німеччина залишається найбільшим європейським постачальником військової допомоги Україні.

Що таке PURL?

Механізм Prioritized Ukraine Requirements List передбачає оперативне постачання Україні американської зброї. Ініціатива заснована на домовленостях між Президентом України Володимиром Зеленським, Президентом США Дональдом Трампом та Генсеком НАТО Марком Рютте.

Механізм передбачає, що країни-члени Альянсу та партнери зможуть фінансувати поставки американської зброї та технологій через добровільні внески.

Координацію постачання здійснюватиме НАТО, зокрема через механізм NSATU (NATO Security Assistance and Training to Ukraine).