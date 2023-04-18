Політика

Німеччина переконує Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України

18 Квітня 2023 17:50
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зброя, Швейцарія

Німеччина, попри попередні відмови Швейцарії, сподівається таки отримати дозвіл на передачу Україні озброєння швейцарського виробництва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує від Швейцарії відповідного дозволу – для поповнення запасів в Україні, цитує канцлера AFP.

«Ми знаємо, що Україна потребує підтримки зброєю та боєприпасами, і тому надіслали кілька запитів від Німеччини», — сказав Шольц на спільній прес-конференції із президентом Швейцарії Аленом Берсе, передає Голос Америки.

За словами Шольца, у Німеччині пильно стежать за дебатами у Швейцарії і “сподіваються, що там щось станеться”.

Наразі Швейцарія продовжує утримувати нейтралітет, не надає зброю і не дозволяє реекспорт зброї швейцарського виробництва з інших країн. Тому уже було відхилено запити Німеччини, Іспанії та Данії.

За інформацією CNN, Ален Берсе заявив, що від Швейцарії «не можна вимагати порушення власних законів».


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