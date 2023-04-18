Німеччина переконує Швейцарію дозволити реекспорт зброї до України

Німеччина, попри попередні відмови Швейцарії, сподівається таки отримати дозвіл на передачу Україні озброєння швейцарського виробництва.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує від Швейцарії відповідного дозволу – для поповнення запасів в Україні, цитує канцлера AFP.

«Ми знаємо, що Україна потребує підтримки зброєю та боєприпасами, і тому надіслали кілька запитів від Німеччини», — сказав Шольц на спільній прес-конференції із президентом Швейцарії Аленом Берсе, передає Голос Америки.

За словами Шольца, у Німеччині пильно стежать за дебатами у Швейцарії і “сподіваються, що там щось станеться”.

Наразі Швейцарія продовжує утримувати нейтралітет, не надає зброю і не дозволяє реекспорт зброї швейцарського виробництва з інших країн. Тому уже було відхилено запити Німеччини, Іспанії та Данії.

За інформацією CNN, Ален Берсе заявив, що від Швейцарії «не можна вимагати порушення власних законів».