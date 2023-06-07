Німеччина передасть Україні ще 20 БМП Marder

Міністерство оборони Німеччини доручило концерну Rheinmetall підготувати до відправки в Україну 20 бойових машин піхоти Marder. Про це повідомила сама компанія, пише RND.

Машини мають доставити в Україну до кінця липня. Раніше ФРН уже передала Києву 40 “Мардерів” – 20 від Rheinmetall і 20 зі складів своїх збройних сил.

Rheinmetall пропонує відремонтувати ще 60 Marder. Ці машини використовуються Бундесвером з початку 1970-х років. Останніми роками їх поступово замінюють новими БМП Puma. Натомість для Збройних сил України оборонна компанія відновлює старі, щоби вони були придатні для використання на фронті.

Крім того, до кінця липня в Україну мають відправити першу партію з 10 тисяч 35-міліметрових боєприпасів для 34 самохідних артилерійських установок Gepard, переданих ЗСУ раніше. Загалом Rheinmetall має контракт на поставку 300 тисяч снарядів до “Гепардів”.

У середині травня німецьке видання Der Spiegel із посиланням на джерела в уряді повідомляло, що Берлін готує найбільшу з початку війни військову допомогу Україні – на 2,7 мільярда євро, нагадує DW. До нього, крім 20 Marder, увійдуть: чотири системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, 12 пускових установок IRIS-T-SLS із керованими ракетами, 30 танків Leopard 1, 18 колісних самохідних гаубиць, до 200 розвідувальних дронів, 100 бронетранспортерів і 100 транспортних засобів логістичної підтримки.