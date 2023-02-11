Економіка

Німеччина передала 300 тонн обладнання для відновлення енергоінфраструктури

11 Лютого 2023 17:45
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німеччина

Від липня до України надійшло від німецьких партнерів 43 вантажі гуманітарної допомоги для потреб енергетики загальною вагою 334 тонни.

Про це повідомляє Міненерго.

“Лише за останній тиждень було доставлено 4 вантажі загальною вагою понад 59 тонн”, йдеться в повідомленні.

Зокрема, в рамках кампанії Німецько-Українського Енергетичного партнерства з надання донорської підтримки Міністерство енергетики України отримало від німецького оператора мережі Stromnetz Berlin GmbH 40 трансформаторів.

Серед обладнання, яке надійшло від німецьких партнерів, також є генератори, арматура для повітряних ліній, розподільне та освітлювальне обладнання, електричні інструменти.


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