Економіка

Німеччина допоможе відновити вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході

17 Грудня 2022 13:53
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німеччина, енергетика

Міністр фінансів Сергій Марченко та голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький підписали угоди з Кредитною установою з відбудови (KfW), які дозволять залучити 32,5 млн євро для фінансування відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури. 

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

“Вісім високовольтних підстанцій на півдні та заході України ми відбудуємо за допомогою Уряду Німеччини. Відновлені підстанції будуть модерними та сучасними: автоматизованими, потребуватимуть мінімум персоналу, будуть відповідати вимогам ENTSO-E щодо надійності роботи системи електропередачі та безпеки мережі”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що це вже третій проєкт НЕК “Укренерго” з державним банком Німеччини KfW, через який Уряд Німеччини здійснює фінансову підтримку НЕК “Укренерго”.


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