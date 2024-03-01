Політика

Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги Україні

1 Березня 2024 19:18
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Нідерланди, допомога
Жорстко-корпусні надувні човни (RHIB) / Фото: Міноборони Нідерландів

Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для Сил оборони. У ньому — плавзасоби та гроші на артилерійські снаряди.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.

Так, Нідерланди передають Україні:

  • 14 жорстко-корпусних надувних човнів;
  • 8 воєнізованих річкових патрульних катерів;
  • десантні катери CB90.

Деякі із цих плавзасобів передадуть із власних запасів Міністерства оборони Нідерландів, інші — отримають від промисловості.

Окрім того, Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, які Чехія відшукала у певної неназваної країни за межами ЄС.


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