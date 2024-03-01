Нідерланди виділили новий пакет військової допомоги Україні

Уряд Нідерландів виділив новий пакет військової допомоги для Сил оборони. У ньому — плавзасоби та гроші на артилерійські снаряди.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Нідерландів.
Так, Нідерланди передають Україні:
- 14 жорстко-корпусних надувних човнів;
- 8 воєнізованих річкових патрульних катерів;
- десантні катери CB90.
Деякі із цих плавзасобів передадуть із власних запасів Міністерства оборони Нідерландів, інші — отримають від промисловості.
Окрім того, Нідерланди внесли 250 мільйонів євро на закупівлю артилерійських снарядів для України, які Чехія відшукала у певної неназваної країни за межами ЄС.