Нічна атака на Україну: росіяни запустили 119 дронів — 97 цілей знешкодила ППО

П’ять ударів поспіль: у Запоріжжі через нічну атаку РФ загинула людина, семеро постраждали

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.

Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 97 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ .