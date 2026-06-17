Нічна атака на Україну: росіяни запустили 119 дронів — 97 цілей знешкодила ППО

У ніч на 17 червня російські війська атакували Україну 119 ударними безпілотниками різних типів із п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 97 цілей.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Починаючи з 18:00 16 червня РФ атакувала Україну 119 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Чауда ТОТ АР Крим.
Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 97 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.