        Суспільство

        Нічна атака на Україну: росіяни запустили 119 дронів — 97 цілей знешкодила ППО

        Галина Шподарева
        17 Червня 2026 08:34
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        Мобільна вогнева група / Фото: mvs.gov.ua
        Мобільна вогнева група / Фото: mvs.gov.ua

        У ніч на 17 червня російські війська атакували Україну 119 ударними безпілотниками різних типів із п’яти напрямків. Сили протиповітряної оборони знешкодили 97 цілей.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 16 червня РФ атакувала Україну 119 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Чауда ТОТ АР Крим.

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        Станом на 8:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 97 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.


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