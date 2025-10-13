Нічна атака на Крим: пожежа на нафтобазі у Феодосії, вибухи біля Сімферополя та перебої зі світлом

У ніч на 13 жовтня у тимчасово окупованому Криму пролунали численні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про влучання у нафтобазу у Феодосії та пожежу, яку видно з різних районів міста.

Очевидці пишуть, що на місце події прибуло багато пожежних машин, а полум’я охопило резервуари з паливом. Також є повідомлення про можливе потрапляння безпілотників по електропідстанції “Кафа” напругою 220 кВ, розташованій поблизу Феодосії. Ця підстанція є одним із ключових вузлів енергосистеми півострова, через неї проходить значна частина потужності енергомоста між Кримом і Росією.

Мешканці також повідомляють про вибухи у районі Сімферополя — зокрема, поблизу селищ Мар’їне та Денисівка. За попередньою інформацією, могло бути уражено Сімферопольську або Таврійську ТЕС, після чого у кількох районах почалися перебої з електропостачанням, а в деяких населених пунктах — повне відключення світла та мобільного інтернету.

У селищі Гвардійське, звідки російські війська зазвичай запускають “шахеди” по містах України, місцеві жителі повідомляють про велику кількість дронів у небі та серію вибухів після 5:30 ранку.

Так званий “глава Криму” Сергій Аксьонов підтвердив атаку безпілотника на нафтобазу у Феодосії, заявивши, що виникла пожежа, постраждалих немає, а силами ППО нібито збито понад 20 дронів.