Політика

Нетаньяху розглядає можливість військової допомоги Ізраїлю Україні

1 Лютого 2023 14:05
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зброя, ізраїль

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив у середу, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою, яку країна надає Україні з перших днів війни.

За словами Нетаньяху, в Єрусалимі готові розглянути навіть постачання новітньої системи ППО “Залізний купол” для захисту українського неба, хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Жодних конкретних обіцянок Нетаньяху давати не став, але також заявив, що готовий виступити посередником у конфлікті, якщо на те буде згода воюючих сторін та США.

За його словами, до нього вже зверталися з такою пропозицією у початковій фазі війни, але тоді він був лідером опозиції та не взявся за роль посередника.

Крім того, заявив ізраїльський прем’єр, його країна своїми діями в Ірані, який постачає зброю Росії, також опосередковано допомагає Україні у війні.


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