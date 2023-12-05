Непал звернувся до Москви з закликом не вербувати своїх громадян до російської армії

Непал закликав Росію припинити вербування своїх громадян для участі у війні і негайно відправити всіх непальських солдатів, раніше завербованих, назад до країни.

Про це повідомляє The Kathmandu Post.

Уряд Непалу заявив, що йому стало відомо про шістьох своїх громадян, які служили в російській армії і були вбиті на війні. МЗС країни звернулося до російського уряду з проханням негайно повернути тіла загиблих і виплатити компенсацію їхнім сім’ям. В заяві додали, що дипломатичні зусилля нині спрямовані на звільнення одного громадянина Непалу, який служив у російській армії і був захоплений в український полон.

Мілан Раджа Туладхар, посол Непалу в Москві, заявив виданню, що 150-200 непальців на сьогодні є найманцями в російській армії.

“Ми відправляємо тих, хто звертається до нас, назад до Непалу, розповідаючи їм про високі ризики, пов’язані зі службою в російській армії. Ми повертаємо щонайменше одного громадянина щодня. Всі вони були привезені до Росії для служби в армії”, – сказав Туладхар.

Посол додав, що громадян Непалу заманюють обіцянками великих грошей і здебільшого незаконно переправляють до Росії, при цьому кожен платить “агентам” до 1 мільйона рупій. За допомогою торговців людьми багато непальців потрапили до Росії за студентськими та туристичними візами і вступили до її армії. За даними МЗС, навіть громадяни Непалу, які проживають у Росії, беруть участь у торгівлі людьми.

Прем’єр-міністр Пушпа Камал Дахал заявив, що відомо також про службу деяких громадян Непалу в українській армії. Проте точних даних про кількість найманців у обох арміях наразі немає.

Уряд не дозволяє громадянам Непалу служити в іноземних арміях, окрім Індії та Великої Британії. 1 серпня Міністерство закордонних справ Непалу закликало громадян Непалу не вступати до лав іноземних армій у країнах, які перебувають у стані війни.