        Техно

        Неанонсований iPad Pro M5 з’явився в мережі знову через витік із Росії

        Сергій Бордовський
        1 Жовтня 2025 10:58
        iPad Pro M5 2025 / Скриншот з відео блогера Wylsacom
        iPad Pro M5 2025 / Скриншот з відео блогера Wylsacom

        У мережу потрапили зображення та відео нового iPad Pro з процесором Apple M5. Пристрій з’явився на каналі російського блогера Wylsacom ще до офіційної презентації компанії, пише Mezha.Media.

        За даними, продемонстрований планшет має 13-дюймовий дисплей, 256 ГБ пам’яті та виконаний у кольорі Space Black. Зовні він мало відрізняється від моделі на M4, однак на корпусі більше немає напису «iPad Pro».

        Тест Geekbench 6 показав зростання багатоядерної продуктивності CPU на 12–15% у порівнянні з M4, а графічний процесор забезпечує до 35% вищу швидкодію. Модель з 256 ГБ отримала 12 ГБ оперативної пам’яті замість 8 ГБ у попередника.

        Очікується, що новий iPad Pro з M5 матиме подвійні фронтальні камери для FaceTime і режиму Deskview та працюватиме на iPadOS 26. Ймовірна офіційна презентація — вже у жовтні.


