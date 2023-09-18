“Не втручалися і не плануємо”- у МЗС України відповіли про нібито підготовку заколоту у Грузії

У Міністерстві закордонних справ України спростували заяви із силового блоку Грузії про нібито причетність офіційного Києва до підготовки заколоту проти чинної влади.

Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

“Ця інформація не відповідає дійсності. Нинішня грузинська влада вчергове намагається демонізувати Україну, аби вирішити свої внутрішньополітичні питання. Українська держава не втручалася, не втручається і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії”, – наголосив речник.

Ніколенко зазначив, що Київ звернув увагу на заяви представників грузинського силового блоку про нібито залученість української сторони до підготовки заколоту в Грузії.