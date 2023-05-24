Навчання українців роботі з танками Abrams розпочнеться “найближчими днями” – Пентагон

Збройні сили США розпочнуть навчання українських військових роботі з танками M1A1 Abrams “протягом наступного тижня або близько того”, заявив офіційний представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.

Як передає Голос Америки, близько 250 українських військовослужбовців прибудуть цього тижня до Німеччини для участі в навчаннях, повідомило високопоставлене військове джерело, знайоме з перебігом навчань.

Українці тренуватимуться на 31 танку Abrams, які прибули до Німеччини на початку цього місяця. Представники Пентагону заявляють, що ще одна партія бронетехніки у кількості 31 танка M1A1 Abrams проходить ремонт у Сполучених Штатах та буде доставлена в Україну до осені.

Очікується, що навчання в Німеччині триватиме близько 10 тижнів і буде зосереджено на тому, як керувати танками, як маневрувати ними у загальновійськовому бою та обслуговувати цю техніку.

За словами співрозмовника, структура курсу буде аналогічна до попередньої американської програми навчання роботі на броньованих бойових машинах Bradley та Stryker, які були надані Україні на початку цього року.

Міцна броня та газотурбінний двигун «Абрамса» потужністю 1500 кінських сил роблять його набагато досконалішим, ніж танки радянської доби, які Україна використовувала з початку війни.

Адміністрація Джо Байдена оголосила в січні, що відправить в Україну оновлену версію танків Abrams, відому як M1A2 після того, як ці бронемашини будуть вироблені та закуплені, що потенційно може зайняти роки.

У березні адміністрація вирішила натомість надати танки M1A1 Abrams, щоб танки «якнайшвидше були передані до рук українців», сказав тоді Пет Райдер.