Британія продовжить навчання українських військових

Велика Британія продовжить свою програму підготовки українських солдатів, щоб допомогти Києву посилити армію напередодні можливих гарантій безпеки від Європи та США, які можуть стати частиною потенційної мирної угоди, пише Bloomberg.

Як повідомило Міністерство оборони, програма Interflex, яка передбачає як бойову, так і лідерську підготовку, буде продовжена щонайменше до кінця 2026 року. Робота над ймовірною мирною угодою між Україною та Росією цього тижня активізувалася: американські та європейські військові керівники обговорюють гарантії безпеки для України.

Очолювана Великою Британією та Францією «Коаліція охочих» розробила план розміщення багатонаціональних військ в Україні для запобігання новим атакам після укладення мирної угоди. За даними Міноборони, у зустрічах останніх місяців взяли участь понад 200 військових планувальників і близько 30 країн.

Перший етап пакету, що готується, передбачає посилення Збройних сил України завдяки тренуванням і підкріпленням, повідомило цього тижня Bloomberg. Ці сили мають підтримати багатонаціональні контингенти, переважно з Європи, які планують розмістити в Україні подалі від лінії фронту. Інша частина плану передбачає так званий «запасний механізм» США, що включатиме обмін розвідданими, прикордонний контроль, постачання озброєння і, можливо, системи протиповітряної оборони.

У межах програми Interflex у Великій Британії вже пройшли навчання понад 50 тисяч українських військових.

«Ми й надалі нарощуватимемо підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра», – заявив міністр оборони Джон Гілі. – «Перед обличчям триваючих російських атак ми повинні поставити Збройні сили України у максимально сильну позицію. І водночас, доки тривають зусилля заради миру, ми маємо зробити українців найпотужнішим стримувальним чинником, щоб забезпечити цей майбутній мир».