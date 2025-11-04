Король Чарльз III посвятив Девіда Бекхема в лицарі за внесок у футбол і благодійність

Футбольна легенда Девід Бекхем офіційно став Sir David Beckham. Церемонія посвячення в лицарі відбулася у Віндзорському замку за участі короля Чарльза III. Про це повідомляє Associated Press.

Sir David Beckham: легендарного футболіста посвятили в лицарі / Фото: AP

Як зазначається, британський монарх відзначив Бекхема за його «видатний внесок у розвиток спорту та благодійну діяльність». 50-річний колишній капітан збірної Англії, який виступав за Manchester United, Real Madrid і Paris Saint-Germain, провів 115 матчів за національну команду, 59 із них — у статусі капітана.

Окрім футбольних досягнень, Бекхем понад два десятиліття активно займається благодійністю — є послом доброї волі UNICEF і засновником кількох соціальних ініціатив, спрямованих на допомогу дітям та боротьбу з малярією.

Реклама

Реклама

Після церемонії він зізнався, що вважає отримання лицарського звання «найгордішим моментом у житті». «Я був щасливий у своїй кар’єрі, але ця честь означає навіть більше, ніж будь-який титул чи перемога», — сказав Бекхем.

Колишня зірка «Манчестер Юнайтед» була вперше номінована на лицарство ще у 2011 році. Раніше, у 2003-му, він отримав звання офіцера Ордену Британської імперії (OBE).