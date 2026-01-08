Сили оборони Знешкодили 70 повітряних цілей ворога

У ніч на 08 січня (з 19:00 07 січня) противник атакував 97 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 70 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 70 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на сході та півдні країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації”, – йдеться у повідомленні.

Реклама