        У Фастові чоловік кілька місяців катував малолітніх дітей своєї співмешканки

        Віктор Алєксєєв
        8 Січня 2026 08:16
        Обох дітей вилучили з родини та госпіталізували / Фото x.com/serhii_bolvinov
        У Фастові Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який протягом кількох місяців знущався з двох малолітніх дітей своєї співмешканки. Про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Київській області Сергій Болвінов.

        За його словами, потерпілим дітям два та три роки. Чоловік почав чинити насильство ще в листопаді минулого року: щипав малюків за обличчя, перевертав за ноги головою донизу, бив і кусав. Матір дітей він залякував, через що жінка боялася заступитися за сина і доньку.

        Про знущання правоохоронцям повідомили родичі. Після цього із заявою до поліції звернулася й сама матір, яка розповіла про систематичне насильство над дітьми.

        У ході слідства з’ясувалося, що чоловік зловживав амфетамінами. Йому обов’язково проведуть психіатричну експертизу. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

        Обох дітей вилучили з родини та госпіталізували. За інформацією поліції, загрози їхньому життю немає, медики надають необхідну допомогу. Серйозних травм у дітей не виявили, однак на їхніх тілах і обличчях зафіксували численні синці.

        Чоловікові вже повідомили про підозру за фактом катування малолітніх дітей. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.


