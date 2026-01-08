Берлін очікує від Києва змін у законодавстві для скорочення виїзду молодих чоловіків до ЄС

Німеччина очікує від України змін у законодавстві, які мають суттєво зменшити притік молодих чоловіків-мігрантів з України до Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю Deutsche Welle заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александер Добриндт.

За словами Добриндта, Берлін чітко дав зрозуміти Києву, що очікує законодавчих змін і кроків, які унеможливлять виїзд молодих чоловіків до ЄС у таких масштабах, як це було раніше. Він наголосив, що в цьому має бути зацікавлена й сама Україна. Міністр додав, що українська сторона серйозно ставиться до цього питання, воно обговорюється, однак конкретних результатів наразі немає.

Очільник МВС ФРН також повідомив, що у 2026 році Європейський Союз планує запровадити нову спільну європейську систему надання притулку. Паралельно Німеччина та інші країни ЄС, які поділяють її підхід, працюють над створенням у третіх державах спеціальних центрів депортації для мігрантів, яким відмовлено у праві перебування в Євросоюзі.

Реклама

Реклама

Добриндт зазначив, що уряд Німеччини й надалі дотримуватиметься жорсткого курсу в міграційній політиці, аби зменшити привабливість країни для нелегальних мігрантів і знизити міграційний тиск на Європу загалом. У цьому контексті, за його словами, ключову роль відіграє скорочення так званих «факторів притягання», які зробили Німеччину «магнітом» для мігрантів.

Зокрема, для громадян України виплати соціальної допомоги Bürgergeld у ФРН уже замінили на нижчу допомогу для шукачів притулку. Також було зменшено обсяг активів, які не враховуються при наданні соціальних виплат.

Водночас Добриндт підкреслив, що іноземці, які прагнуть інтегруватися, працювати й самостійно себе забезпечувати, мають перспективи в Німеччині. Ті ж, хто відмовляється від інтеграції, повинні розуміти, що їхнє майбутнє — на батьківщині.