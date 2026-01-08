За минулу добу ворог втратив 1400 військових

Загальні бойові втрати російських військ у війні проти України з 24 лютого 2022 року по 8 січня 2026 року орієнтовно становлять близько 1 215 900 осіб особового складу. За минулу добу втрати противника зросли ще на 1 400 військових, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також українські захисники знищили 11 521 танк, зокрема шість — за останню добу, 23 874 бойові броньовані машини, а також 35 874 артилерійські системи, з яких 17 — протягом доби.

Втрати російських військ у реактивних системах залпового вогню становлять 1 596 одиниць, у засобах протиповітряної оборони — 1 269. Від початку вторгнення знищено 434 літаки та 347 гелікоптерів.

Кількість знищених безпілотників оперативно-тактичного рівня сягнула 102 074 одиниць, з них 225 — за останню добу. Також знищено 4 137 крилатих ракет, 28 кораблів і катерів та два підводні човни.

Втрати автомобільної техніки та автоцистерн РФ становлять 73 336 одиниць, зокрема 112 — за добу. Спеціальної техніки знищено 4 037 одиниць.

Дані щодо бойових втрат уточнюються.