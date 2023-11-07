НАТО призупиняє договір про скорочення озброєнь у Європі після виходу РФ

Північноатлантична рада у вівторок оголосила, що держави-члени НАТО припиняють участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) у відповідь на рішення Росії вийти з договору.

“Попри визнання ролі ДЗЗСЄ як наріжного каменю архітектури євроатлантичної безпеки, ситуація, за якої держави-учасниці НАТО дотримуються договору, а Росія – ні, була б нестійкою. Тому, як наслідок, союзні держави-учасниці мають намір призупинити дію ДЗЗСЄ на стільки, скільки необхідно, відповідно до своїх прав за міжнародним законодавством. Це рішення повністю підтримано всіма союзниками з НАТО”, – йдеться в заяві, розміщеній на сайті штаб-квартири Північноатлантичного альянсу в Брюсселі.

У документі міститься засудження Радою НАТО рішення Росії вийти з ДЗЗСЄ, наголошується, що “вихід Росії є останнім у серії дій, які систематично підривають євроатлантичну безпеку”.

Водночас у документі йдеться про те, що союзники “підтверджують постійну прихильність зниженню військового ризику і запобіганню неправильних уявлень та конфліктів” і запрошують ті держави, які поділяють це зобов’язання і ці принципи, приєднатися до дій альянсу, “щоб також зробити свій внесок у підвищення передбачуваності та стабільності в євроатлантичному регіоні”.

“Союзники, як і раніше, єдині в прихильності до ефективного контролю над звичайними озброєннями як ключового елементу євроатлантичної безпеки, з огляду на ситуацію, що склалася у сфері безпеки, і безпеку всіх союзників. Це доповнює потенціал стримування і оборони Північноатлантичного альянсу, який союзники вирішили й надалі зміцнювати”, – наголосили у НАТО.

МЗС Великої Британії також оприлюднило заяву, в якій виступило з критикою щодо рішення Росії про вихід із ДЗЗСЄ, і повідомило про припинення участі Лондона в договорі.

Передбачену ДЗЗСЄ процедуру виходу Росії завершено опівночі на 7 листопада, повідомило раніше МЗС РФ.