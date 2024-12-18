НАТО дійсно взяло на себе координацію допомоги Україні, – Рютте

Нове командування НАТО, призначене для координації військової допомоги Україні, розпочало роботу на американській базі у німецькому місті Вісбаден. Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, передає Reuters.

Місія під назвою NATO Security Assistance and Training for Ukraine (NSATU) переймає у США функції з координації західної підтримки України. Цей крок розглядається як захід для збереження стабільності механізму допомоги на тлі можливих змін у політиці США, пов’язаних із новообраним президентом Дональдом Трампом, який відомий своїм скептицизмом щодо НАТО.

Формат “Рамштайн” продовжить функціонувати, але як політична платформа. Водночас військове виконання рішень, ухвалених контактною групою, здійснюватиме нова місія NSATU.