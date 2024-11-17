“Наташа попала!” Одну з російських ракет сьогодні збила колишня вихователька дитсадка

Уранці 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Це був її перший бойовий пуск, і перше влучання, повідомили в пресслужбі Повітряних Сил ЗСУ.

Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

“Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах, — розповідає Наталія. — А тут — перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили”.

Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона — стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід».