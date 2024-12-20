Суспільство

Наступного року у “Резерв+” з’явиться направлення на ВЛК
20 Грудня 2024 15:28
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армія, міноборони
Додаток "Резерв+" / glavnoe.in.ua

Міністерство оборони України анонсувало важливу реформу, яка спростить процедуру отримання направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). У 2025 році документ можна буде отримати через застосунок Резерв+”, що дозволить уникнути відвідування територіальних центрів комплектування.

Очікується, що новий механізм запрацює до кінця лютого 2025 року.

Реформа передбачає, що електронні направлення на ВЛК, а також результати комісії, автоматично передаватимуться до системи Міністерства оборони, зокрема до реєстру “Оберіг”.

Зміни включають:

  • можливість проходження ВЛК у будь-якому зручному медичному закладі з визначеного переліку;
  • зберігання всіх документів у цифровій формі з використанням електронних підписів;
  • відокремлення функцій ВЛК від ТЦК, що дозволить уникнути черг і спростить взаємодію з військовими органами.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій Катерина Черногоренко зазначила, що нова система дозволить проходити медичний огляд у зручному форматі, а всі висновки лікарів будуть зберігатися в електронному вигляді з цифровими підписами відповідальних осіб.


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