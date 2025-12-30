Наркотрафік на понад 4 млн грн викрили на митному посту “Шегині”

Працівники Державної митної служби України під час митного контролю у пункті пропуску «Шегині» викрили міжнародний канал постачання наркотичних речовин з Європи в Україну. Про це повідомили в ДМСУ.

Львівські митники зупинили канал постачання наркотиків з Європи / Фото: ДМСУ

За інформацією митників, організаторами схеми виявилися двоє жителів Прикарпаття віком 23 і 28 років. Вони використовували мікроавтобус Mercedes Benz Sprinter для перевезення пасажирів і намагалися перемістити через кордон 614,5 кг нарковмісної речовини, обіг якої в Україні обмежений.

Подрібнене листя рослини кратом (Mitragyna Speciosa) зловмисники приховали на дні багажного відділення мікроавтобуса під валізами та сумками пасажирів. Загалом митники виявили та вилучили 27 картонних коробок із зіллям зеленого кольору, упакованим у вакуумні поліетиленові пакети.

За попередніми даними, вартість вилученого товару на «чорному ринку» може перевищувати 4 млн гривень. Обом фігурантам слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру за статтями 305 та 307 Кримінального кодексу України.