Нардепа Задорожнього виключили з партії “Слуга народу”

Народного депутата Миколу Задорожнього виключили з партії “Слуга Народу”.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії “Слуга Народу”, на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні Задорожному було оголошено підозру у хабарництві на суму розміром суму 3,4 млн гривень.

За даними слідства, він вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Він нібито вимагав 14% від коштів, виділених на ремонт водогону.