Політика

Нардепа Задорожнього виключили з партії “Слуга народу”
15 Липня 2024 20:42
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Народного депутата Миколу Задорожнього виключили з партії “Слуга Народу”.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

“15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії “Слуга Народу”, на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього”, – йдеться у повідомленні.

Сьогодні Задорожному було оголошено підозру у хабарництві на суму розміром суму 3,4 млн гривень.

За даними слідства, він вимагав хабар за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Він нібито вимагав 14% від коштів, виділених на ремонт водогону.


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