“Слуга” Задорожній отримав підозру у хабарництві на ремонті об’єктів інфраструктури

Народному депутату від партії “Слуга народу” Миколі Задорожньому повідомили про підозру в одержанні 3,4 млн грн неправомірної вигоди.

“Прокурорами САП та детективами НАБУ викрито народного депутата України, який вимагав неправомірну вигоду за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині. Нардепу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України”, – повідомляє САП.

Як повідомив журналіст Олег Новіков, мова йдеться саме про Миколу Задорожнього.

Правоохоронці встановили, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та встановлюються інші причетні особи до цього злочину.

До слова, Микола Задорожній — голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання бюджетних коштів, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових.