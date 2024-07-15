Кримінал

“Слуга” Задорожній отримав підозру у хабарництві на ремонті об’єктів інфраструктури
15 Липня 2024 19:18
читать на русском →
корупція
Нардеп Микола Задорожній / Фото з facebook Задорожнього

Народному депутату від партії “Слуга народу” Миколі Задорожньому повідомили про підозру в одержанні 3,4 млн грн неправомірної вигоди.

“Прокурорами САП та детективами НАБУ викрито народного депутата України, який вимагав неправомірну вигоду за не перешкоджання у проведенні ремонтних робіт об’єктів інфраструктури на Сумщині. Нардепу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України”, – повідомляє САП.

Як повідомив журналіст Олег Новіков, мова йдеться саме про Миколу Задорожнього.

Правоохоронці встановили, що народний депутат вимагав 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів. За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та встановлюються інші причетні особи до цього злочину.

До слова, Микола Задорожній — голова тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань використання бюджетних коштів, спрямованих на облаштування фортифікацій, а також на виготовлення та закупівлю БпЛА для військових.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Актуальне відео
ТОП-новини
15 Липня 2024 18:16

Головне з прес-конференції Зеленського
15 Липня 2024 19:18

“Слуга” Задорожній отримав підозру у хабарництві на ремонті об’єктів інфраструктури
15 Липня 2024 17:44

У МЗС призначили нового речника
15 Липня 2024 16:59

Іспанія передає Україні нову партію танків Leopard 2A4
15 Липня 2024 16:40

Україна попросила Литву припинити безкоштовно навчати українських студентів 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Андрій ОНІСТРАТ

Головний дефіцит в армії – наявність адекватних людей в командах
Ігор ЧЕРНЯК

Військова служба має бути “трампліном” для успішного життя в соціумі
Юрій БУТУСОВ

На кому насправді тримається наш фронт
Сергій ПРИТУЛА

Ми маємо вгризатися у європейську цивілізацію
Анна ГІН

Нельзя привыкать к войне
Павло КАЗАРІН

Щойно в нас зникнуть ресурси — війна добереться до решти світу
усі думки