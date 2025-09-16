Зеленський зустрівся зі “Слугами народу” та попередив про “важкі рішення”

В Офісі президента відбулася зустріч президента Володимира Зеленського з народними депутатами від фракції «Слуга народу».

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на джерела у фракції та речницю «Слуги народу» Юлію Палійчук.

За словами Палійчук, засідання тривало півтори години. Обговорювали питання захисту внутрішньо переміщених осіб, роботу державної служби в умовах війни, гарантії безпеки для України та готовність до мирного процесу.

На зустрічі були присутні близько 150 нардепів. Частина депутатів не змогла взяти участь через роботу над держбюджетом-2026, відрядження або хворобу. Домовилися провести ще одну зустріч у період з 6 по 10 жовтня.

За інформацією джерел УП, президент Зеленський у своїй промові торкнувся ситуації на фронті. Він зазначив, що «поки стоїть фронт, доти Україна може сподіватися на нормальні умови угоди». Водночас глава держави наголосив, що «будуть важкі рішення», якщо ситуація на фронті «буде погана». Остаточні рішення, за його словами, ухвалюватимуть Рада та Кабмін.

Окремо парламентарі обговорили питання закону про НАБУ і САП, а також законодавство про «вічне ПЕПство». Депутати порушували питання про можливе послаблення цього закону до рівня, який діє у країнах ЄС. Вирішили повернутися до теми під час наступної зустрічі в жовтні.

Захід відбувався у форматі «питання-відповідь».