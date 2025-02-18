Економіка

Нафтоперекачувальна станція “Кропоткінська” на Кубані серйозно пошкоджена після атаки дронів
18 Лютого 2025 13:22
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Російська нафтоперекачувальна станція "Кропоткинская" / Фото: КТК
Російська нафтоперекачувальна станція "Кропоткинская" / Фото: КТК

Нафтоперекачувальна станція “Кропоткінська” Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК) у Краснодарському краї зазнала серйозних пошкоджень унаслідок атаки дронів 17 лютого, повідомив російський акціонер консорціуму, компанія “Транснефть”.

За даними компанії, внаслідок атаки зруйновано дах, пошкоджено закритий розподільний пристрій, газотурбінну установку (ГТУ), а також кабелі та кабельну естакаду, резервуар із водою, знищено два трансформатори, фільтри і систему пожежогасіння ГТУ.

Ремонт станції може зайняти 1,5-2 місяці, вважають фахівці консорціуму. На час відновлювальних робіт обсяги прокачування нафти з Казахстану можуть знизитися на 30%, ідеться в повідомленні.

Влада Краснодарського краю заявила про масовану атаку українських безпілотників у регіоні в ніч на 17 лютого. Під удар, як повідомлялося, потрапили Ільський завод і нафтоперекачувальна станція “Кропоткінська”.


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