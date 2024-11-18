Кримінал

На житловий район Одеси впала збита ракета “Іскандер”
18 Листопада 2024 14:51
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Сьогодні близько 12 години росіяни атакували Одесу балістичною ракетою “Іскандер-М”, яку було збито протиповітряною обороною.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

На жаль, у Приморському районі Одеси збита ворожа ракета впала в житловий сектор, спричинивши трагедію. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Відомо про 10 загиблих. Серед них 7 поліцейських — слідчі та працівник конвойної служби поліції, медик та 2 місцевих мешканців.

Ще 39 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них — 4 дітей та 14 правоохоронців.

Крім того, як додали у Повітряних Силах, об 11:45 засобами ППО на підльоті до міста було знищено ворожий безпілотник “Орлан-10”, який, ймовірно, використовувався для повітряної розвідки.

“Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення”, – йдеться у повідомленні.


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