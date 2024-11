На житловий район Одеси впала збита ракета “Іскандер”

Сьогодні близько 12 години росіяни атакували Одесу балістичною ракетою “Іскандер-М”, яку було збито протиповітряною обороною.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

На жаль, у Приморському районі Одеси збита ворожа ракета впала в житловий сектор, спричинивши трагедію. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Відомо про 10 загиблих. Серед них 7 поліцейських — слідчі та працівник конвойної служби поліції, медик та 2 місцевих мешканців.

Ще 39 людей отримали поранення різного ступеню тяжкості, серед них — 4 дітей та 14 правоохоронців.

The only way to truly stop this terror is to eliminate Russia’s ability to launch attacks. And this is absolutely realistic.



Today, Russia struck Odesa with a missile—deliberately targeting a residential area. As a result of this barbaric act, innocent lives were lost, and many… pic.twitter.com/5Isl7F3hxV