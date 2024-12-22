Кримінал

Росіяни завдали понад 3 тисячі ударів по Донеччині: є загиблі та поранені
22 Грудня 2024 13:51
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донецька область, обстріли
Наслідки обстрілів населених пунктів Донецької області / Фото Нацполіція

Протягом минулої доби російські війська здійснили 3 247 обстрілів по лінії фронту та житлових районах Донеччини. Унаслідок атак загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє поліція Донецької області.

Під удар потрапили вісім населених пунктів: Костянтинівка, Лиман, Покровськ, Торецьк, а також села Гришине, Стінки, Удачне та Ярова.

Російські війська застосували авіабомби «ФАБ-250», артилерію, реактивні системи залпового вогню «Смерч» та безпілотники. Загалом пошкоджено 79 цивільних об’єктів, із них 46 – житлові будинки.

Зокрема, на Удачне окупанти скинули чотири авіабомби, які вбили одну людину та зруйнували 12 приватних будинків і будинок культури. У Покровську росіяни завдали ударів п’ятьма авіабомбами та БПЛА, через що поранення отримала одна людина, пошкоджено приватні оселі, гуртожиток, підприємства та автобуси.

У Костянтинівці ворог застосував авіацію та артилерію: зруйновано вісім будинків, транспортні засоби, гаражі та об’єкт інфраструктури. Село Стінки зазнало ударів «ФАБ-250», які пошкодили дев’ять будинків, автомобіль та лінію електропередач.

У Яровій через обстріли з РСЗВ «Смерч» пошкоджено три будинки, гараж і господарчі споруди.

Поліція Донецької області спільно із СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України – порушення законів і звичаїв війни.


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