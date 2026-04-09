Російський БпЛА атакував вантажне авто на Харківщині: загинув водій

Сьогодні, 9 квітня, російські військові вдарили безпілотником по цивільному автомобілю “Газель” у Харківській області. Транспорт знищено, водій загинув.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
У вантажне авто у селі Руська Лозова Харківського району російський FPV-дрон поцілив близько 11:25.
“Окупанти атакували малотоннажний автомобіль “Газель” на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася”, – розповів Задоренко.
Внаслідок поранень водій загинув. За попередніми даними, загиблому було близько 70 років.