        Російський БпЛА атакував вантажне авто на Харківщині: загинув водій

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 13:44
        Вантажівка після удару російського дрона / Фото: Поліція Харківщини
        Вантажівка після удару російського дрона / Фото: Поліція Харківщини

        Сьогодні, 9 квітня, російські військові вдарили безпілотником по цивільному автомобілю “Газель” у Харківській області. Транспорт знищено, водій загинув.

        Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

        У вантажне авто у селі Руська Лозова Харківського району російський FPV-дрон поцілив близько 11:25.

        “Окупанти атакували малотоннажний автомобіль “Газель” на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася”, – розповів Задоренко.

        Внаслідок поранень водій загинув. За попередніми даними, загиблому було близько 70 років.


