Російський БпЛА атакував вантажне авто на Харківщині: загинув водій

Внаслідок поранень водій загинув. За попередніми даними, загиблому було близько 70 років.

“Окупанти атакували малотоннажний автомобіль “Газель” на в’їзді до села. Унаслідок прямого влучання в кабіну машина загорілася”, – розповів Задоренко.

У вантажне авто у селі Руська Лозова Харківського району російський FPV-дрон поцілив близько 11:25.

Сьогодні, 9 квітня, російські військові вдарили безпілотником по цивільному автомобілю “Газель” у Харківській області. Транспорт знищено, водій загинув.