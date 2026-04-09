        Британія перехопила російські підводні човни біля своїх вод

        Віктор Алєксєєв
        9 Квітня 2026 14:39
        База ВМФ Росії «Оленья» / Фото Міністерство оборони Великої Британії
        База ВМФ Росії «Оленья» / Фото Міністерство оборони Великої Британії

        Міністерство оборони Великої Британії повідомило про активність російських військово-морських сил у Північній Атлантиці та заявило, що британські військові відстежували їхні дії поблизу своїх вод.

        У відомстві оприлюднили супутникове зображення бази ВМФ Росії «Оленья» на півночі, де зафіксовано корабель-розвідник «Янтар» та спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень (ГУГІ) перед їх виходом у напрямку британських вод.

        За даними британської сторони, ці судна призначені для обстеження підводної критичної інфраструктури у мирний час, а в умовах конфлікту можуть використовуватися для її саботажу.

        У відповідь на активність російських підводних човнів ГУГІ та субмарини класу «Акула» міністр оборони Джон Гілі доручив залучити Збройні сили для відстеження та стримування можливих загроз.

        Британія діяла у координації з Норвегією та іншими союзниками на тлі зростання активності Росії в Атлантиці на північ від країни. Для моніторингу було задіяно корабель Королівських ВМС і патрульні літаки P-8 ВПС Великої Британії, які забезпечували цілодобове спостереження.

        У Міноборони зазначили, що підводний човен класу «Акула» зрештою повернувся на базу після постійного супроводу, тоді як за іншими субмаринами продовжили стежити поблизу британських вод.

        У відомстві наголосили, що російські військові не змогли діяти непомітно, а їхні пересування були повністю контрольовані та розкриті.


