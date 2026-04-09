Британія перехопила російські підводні човни біля своїх вод

Міністерство оборони Великої Британії повідомило про активність російських військово-морських сил у Північній Атлантиці та заявило, що британські військові відстежували їхні дії поблизу своїх вод.

У відомстві оприлюднили супутникове зображення бази ВМФ Росії «Оленья» на півночі, де зафіксовано корабель-розвідник «Янтар» та спеціалізовані підводні човни Головного управління глибоководних досліджень (ГУГІ) перед їх виходом у напрямку британських вод.

This satellite image is of Russian naval base Olenya in the High North, along with their spy ship Yantar and specialist GUGI submarines before they departed port for UK waters.



April 9, 2026

За даними британської сторони, ці судна призначені для обстеження підводної критичної інфраструктури у мирний час, а в умовах конфлікту можуть використовуватися для її саботажу.

У відповідь на активність російських підводних човнів ГУГІ та субмарини класу «Акула» міністр оборони Джон Гілі доручив залучити Збройні сили для відстеження та стримування можливих загроз.

Британія діяла у координації з Норвегією та іншими союзниками на тлі зростання активності Росії в Атлантиці на північ від країни. Для моніторингу було задіяно корабель Королівських ВМС і патрульні літаки P-8 ВПС Великої Британії, які забезпечували цілодобове спостереження.

У Міноборони зазначили, що підводний човен класу «Акула» зрештою повернувся на базу після постійного супроводу, тоді як за іншими субмаринами продовжили стежити поблизу британських вод.

У відомстві наголосили, що російські військові не змогли діяти непомітно, а їхні пересування були повністю контрольовані та розкриті.