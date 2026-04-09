В Одесі військовослужбовець вчинив ДТП: загинула жінка

В Одесі військовослужбовцю повідомили про підозру у смертельній ДТП та взяли під варту без права застави. Внаслідок аварії загинула жінка, ще 14 осіб звернулися по медичну допомогу.

Внаслідок ДТП загинула пасажирка автобуса, ще чотирнадцять людей отримали травми різного ступеня тяжкості / Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону

За інформацією Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, аварія сталася 7 квітня о 06:46 на вулиці Балківській. Зіткнулися автомобіль Volkswagen Multivan, за кермом якого перебував військовослужбовець, та міський автобус.

Внаслідок ДТП пасажирка 1962 року народження загинула на місці. Ще чотирнадцять людей отримали травми різного ступеня тяжкості.

За даними слідства, підозрюваний рухався у напрямку вулиці Разумовської та не дотримався безпечної швидкості. Попри наявність попереду іншого транспортного засобу, він своєчасно не загальмував і врізався у задню частину автобуса.

Водія затримали того ж дня в порядку статті 208 КПК України. Йому інкримінують порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії, призначено низку експертиз для встановлення всіх обставин аварії.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.