Вбивство українки Ірини Заруцької у США: підозрюваного визнали психічно недієздатним

У США підозрюваного у вбивстві 23-річної українки Ірини Заруцької визнали психічно недієздатним для участі в судовому процесі. Через це розгляд справи можуть відкласти щонайменше на пів року.

Про це пише WCNS.

У Шарлотті, штат Північна Кароліна, суд визнав 35-річного Декарлоса Брауна, якого обвинувачують у вбивстві українки Ірини Заруцької, психічно недієздатним для участі в судовому процесі. Відповідний висновок був зроблений після обстеження в Central Regional Hospital і зафіксований у звіті від 29 грудня 2025 року.

Адвокат обвинуваченого Деніел Робертс подав клопотання про перенесення слухання, яке було заплановане на 30 квітня. Йдеться про процедуру, що застосовується у справах, де можлива смертна кара. Захист просить відкласти його на 180 днів, оскільки Браун перебуває під федеральною вартою, що унеможливлює проведення необхідних процедур, пов’язаних із визначенням дієздатності. Штат погодився на перенесення.

Нагадаємо, Декарлоса Брауна затримали та звинуватили у вбивстві 23 серпня 2025 року — через день після загибелі Ірини Заруцької у швидкісному трамваї. Дівчина виїхала з України, рятуючись від війни, та працювала в піцерії в Шарлотті, паралельно навчаючись у коледжі. На момент нападу вона перебувала за кілька хвилин від дому.

У вересні 2025 року Брауну висунули обвинувачення у вбивстві першого ступеня.

Юристи зазначають, що визнання особи “нездатною брати участь у процесі” є типовим у справах із серйозними психічними розладами і не означає звільнення обвинуваченого. У таких випадках людей зазвичай направляють до спеціалізованих медичних установ, де намагаються відновити їхню здатність брати участь у суді або утримують у межах строків, визначених законом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 вересня пообіцяв “дізнатися все” про вбивство Ірини Заруцької та заявив, що вимагає смертної кари для нападника.