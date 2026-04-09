Зеленський назвав умови зустрічі з Путіним і висловився щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Володимиром Путіним, але не в Москві та не в Києві. Він також наголосив, що передача Донбасу Росії є неприйнятною.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю італійській телерадіокомпанії RAI.

За словами Зеленського, він не розглядає можливість зустрічі з Путіним ані в столиці України, ані в Москві.

“Я готовий зустрітися з Путіним. Точно не в Москві і не в Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти одне на Близькому Сході, в Європі, у Сполучених Штатах, будь-де”, – сказав український президент.

Говорячи про Донбас, Зеленський підкреслив, що Україна не може погодитися на його передачу Росії. Він зазначив, що в такому разі російські війська зайняли б ключові позиції “без жодних втрат”, а Україні знадобився б тривалий час для створення нових ліній оборони.

“Щоб побудувати нові лінії укріплень, може знадобитися рік або півтора. Вони можуть атакувати Харків та інші міста, які значною мірою формують наш ВВП. І виникне розкол у суспільстві. А будь-який поділ є ключовою метою Путіна і руйнуванням нашої незалежності”, – зауважив він.

Щодо гарантій безпеки Зеленський заявив, що існує ризик нової агресії Росії в майбутньому, тому Україна очікує на участь Європи та США у їх забезпеченні. Він також зазначив, що проведення виборів під час війни є неможливим, оскільки це суперечить законодавству і не гарантує безпеки виборців, зокрема військових.

Президент також прокоментував питання припинення вогню в Ірані, привітавши США з досягнутим результатом і зазначивши, що це може полегшити енергетичну ситуацію.

“Це полегшить подолання цієї енергетичної кризи. У будь-якому разі підтримка України, зокрема постачання озброєння, має продовжуватися. Сполучені Штати були більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні переговори з Росією були відкладені. Але ми їх відновимо”, – заявив Зеленський.

Крім того, президент зауважив, що, попри санкції, Росія продовжує продавати нафту.

“Ми знаємо, скільки нафти продала Росія, попри санкції. Однак ми сподіваємося, що Сполучені Штати незабаром їх відновлять”, – сказав він.

На завершення Зеленський прокоментував відносини з Дональдом Трампом, зазначивши, що має з ним “хороші відносини”.

“Я думаю, у нас хороші відносини, тому що я один із небагатьох, хто говорить йому те, що думає. Не так багато людей можуть сказати президенту Сполучених Штатів, що він не завжди має рацію. Нам потрібна підтримка США не лише у військовому плані. Вони також потребують нас і нашого досвіду, отриманого за ці роки війни”, – сказав Зеленський.