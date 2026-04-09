Не годувала та не лікувала: на Закарпатті судитимуть жінку через смерть п’ятимісячного немовляти

На Закарпатті перед судом постане 21-річна жінка після смерті її п’ятимісячного сина. На момент загибелі дитина важила 4,6 кг.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За матеріалами слідства, 21-річна мати не забезпечувала 5-,5-місячному синові належних умов: не дбала про гігієну, не годувала належним чином та не забезпечувала обов’язкові медичні огляди. Попри погіршення стану немовляти, до лікарів вона не зверталася.

Реклама

Реклама

У листопаді 2025 року дитина померла. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу хвороби без належного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання. На момент смерті хлопчик важив лише 4,6 кілограма.

Жінку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Після трагедії трьох старших дітей в обвинувачуваної відібрали: один проживає з біологічним батьком, двох дівчат передали до дитячого будинку.