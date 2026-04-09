        Не годувала та не лікувала: на Закарпатті судитимуть жінку через смерть п’ятимісячного немовляти

        Галина Шподарева
        9 Квітня 2026 14:34
        Обвинувачена у злісному невиконанні батьківських обов’язків / Фото: Закарпатська обласна прокуратура
        На Закарпатті перед судом постане 21-річна жінка після смерті її п’ятимісячного сина. На момент загибелі дитина важила 4,6 кг.

        Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.  

        За матеріалами слідства, 21-річна мати не забезпечувала 5-,5-місячному синові належних умов: не дбала про гігієну, не годувала належним чином та не забезпечувала обов’язкові медичні огляди. Попри погіршення стану немовляти, до лікарів вона не зверталася.

        У листопаді 2025 року дитина померла. За висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок тяжкого перебігу хвороби без належного лікування, що призвело до ураження мозку та зупинки дихання. На момент смерті хлопчик важив лише 4,6 кілограма.

        Жінку обвинувачують у злісному невиконанні батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

        Після трагедії трьох старших дітей в обвинувачуваної відібрали: один проживає з біологічним батьком, двох дівчат передали до дитячого будинку.

        Умови проживання дитини на Закарпатті / Фото: Закарпатська обласна прокуратура

