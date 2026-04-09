BYDFi відзначає 6-ту річницю місячною серією святкових заходів, орієнтованих на надійність

ВІКТОРІЯ, Сейшельські острови, 31 березня 2026 р. — Глобальна платформа для торгівлі криптовалютами BYDFi відзначатиме свою 6-ту річницю місяцем святкувань, що розпочнеться 1 квітня 2026 року, підкреслюючи еволюцію BYDFi у універсальну платформу для торгівлі криптовалютами, побудовану на моделі подвійного двигуна CEX + DEX. Протягом останніх шести років BYDFi продовжувала зміцнювати інфраструктуру продукту, заходи захисту користувачів та доступ до ринку, формуючи платформу, створену для надійності.

Еволюція BYDFi: від основної торгівлі до ширшого доступу до ринку

Протягом останніх шести років BYDFi розширилася до глобальної платформи для торгівлі криптовалютами, яка обслуговує понад 1 мільйон користувачів у понад 190 країнах та регіонах. З моменту запуску BYDFi продовжує розширювати асортимент продуктів, посилювати захист користувачів та розширювати доступ як до централізованої, так і до ончейн-торгівлі.

Останні важливі події ще більше сформували історію зростання BYDFi:

● Липень 2025 року: BYDFi розширила інтегровані можливості ончейн-торгівлі, підтримавши токенізовані акції США через xStocks, розширивши доступ до можливостей ончейн-ринку.

● Серпень 2025 року: BYDFi уклала багаторічне партнерство з «Ньюкасл Юнайтед», ставши офіційним партнером клубу з криптовалютних бірж та значно розширивши глобальну впізнаваність бренду BYDFi.

● Серпень 2025 року: BYDFi запустила BYDFi Card, розширивши екосистему BYDFi від доступу до торгівлі до реальних платіжних можливостей.

● Лютий 2026 року: BYDFi запустила торгівлю TradFi на веб-сайті та в додатку, виходячи за межі криптовалют, щоб запропонувати доступ до традиційних фінансових активів, таких як акції, золото та срібло.

● Березень 2026 року: BYDFi інтегрувала дані ринку безстрокових ф’ючерсів у TradingView, надавши трейдерам прямий доступ до ринкових даних BYDFi в режимі реального часу в одному з найпоширеніших у галузі середовищ для побудови графіків.

Глобальна присутність, визнання в галузі та надійність платформи

З червня 2025 року по березень 2026 року BYDFi продовжувала розширювати свою впізнаваність в Азії та Європі завдяки серії заходів у Сеулі, Балі, Лісабоні, Гонконзі, Бухаресті та Варшаві. У сукупності ці заходи зміцнили глобальну впізнаваність BYDFi, розширили зв’язки в галузі та відобразили незмінну прихильність BYDFi до довгострокової участі на ринку.

У той самий період BYDFi також отримала низку галузевих нагород, зокрема нагороду «Trusted Exchange Award» на TrustFinance Performance Awards, нагороду «Outstanding Crypto Trading Platform» на FinanceFeeds Awards, визнання «Community Pick» від BeInCrypto як найкращої централізованої біржі (CEX), «Найкраща універсальна платформа для торгівлі криптовалютами» на Crypto Expo Europe 2026 та «Найкраща глобальна платформа для торгівлі криптовалютами» на Next Block Expo 2026.

За цим прогресом стоїть операційна основа, яку BYDFi продовжує будувати на основі надійності. BYDFi має реєстрацію MSB у США та Канаді і є членом південнокорейського альянсу CODE VASP. BYDFi також підтримує 100%+ підтвердження резервів з періодичною публічною звітністю та підкріплює цю прозорість захисним фондом у розмірі 800 BTC. Разом із цілодобовою багатомовною службою підтримки клієнтів та своєчасними відповідями через офіційні канали, ці заходи відображають стандарт «спочатку користувач», побудований для забезпечення прозорості, захисту та довіри з плином часу.

Погляд у майбутнє: створення наступного розділу історії BYDFi

BYDFi вступає у наступний етап зростання, продовжуючи зосереджуватися на силі продукту, захисті користувачів та довгостроковій довірі. Майкл, співзасновник та генеральний директор BYDFi, ділиться:

«Шість років — це важливий рубіж для BYDFi, але важливіше те, що BYDFi продовжує будувати з цього моменту. У міру розвитку ринку користувачі очікують не лише доступу. Користувачі очікують послідовності, чітких стандартів та постійного вдосконалення у міру розвитку їхніх потреб».

Він також додає: «Для BYDFi наступний етап не полягає у гонитві за галасом. Наступний етап — це подальше зміцнення фундаментальних основ: краща інфраструктура, сильніший захист користувачів, ширший доступ до ринку та торговий досвід, розроблений так, щоб бути практичним, стабільним та надійним у довгостроковій перспективі. Ось так BYDFi розуміє надійність на практиці».

Місячне святкування 6-ї річниці BYDFi

Починаючи з 1 квітня 2026 року, ювілейна програма BYDFi передбачатиме загальний призовий фонд у розмірі понад 1 000 000 USDT протягом усього ювілейного сезону.

Ювілейна кампанія BYDFi буде зосереджена на трьох основних заходах: «Warm-Up Tasks», що об’єднує сім ювілейних переваг, пов’язаних із реєстрацією, першими угодами, винагородами за купівлю фіатних коштів, рефералами та участю у спільноті; «Shoot to Win» — розіграш призів на футбольну тематику; та «Futures Golden Ball Cup» — двораундовий конкурс з торгівлі ф’ючерсами.

Разом ці заходи покликані надати як новим, так і існуючим користувачам більше можливостей взяти участь у святкуванні 6-ї річниці BYDFi, водночас відображаючи загальний шлях BYDFi за останні шість років: стабільний розвиток продукту, розширення ринкового охоплення та незмінну прихильність принципу «користувач понад усе».

Для отримання детальнішої інформації про подію, будь ласка, відвідайте офіційний веб-сайт: 6-та річниця BYDFi.

Про BYDFi

Заснована у 2020 році, BYDFi — це глобальна платформа для торгівлі криптовалютами, яка поєднує можливості централізованої біржі (CEX) з інтегрованим модулем торгівлі в ланцюгу. BYDFi є ексклюзивним офіційним партнером «Ньюкасл Юнайтед» у сфері криптовалют. Визнана Forbes однією знайкращих криптобірж Канади 2026 року, BYDFi пропонує інтуїтивну торгівлю з низькими комісіями — від спот-торгівлі та безстрокових контрактів до копіювання торгів та автоматизованих ботів для торгівлі криптовалютою, що дозволяє як новачкам, так і досвідченим трейдерам впевнено орієнтуватися у світі цифрових активів.

BYDFi прагне забезпечити кожному користувачеві досвід торгівлі криптовалютою світового рівня.

BUIDL Your Dream Finance.

● Веб-сайт: https://www.bydfi.com

● Електронна пошта служби підтримки: cs@bydfi.com

● Бізнес-партнерство: bd@bydfi.com

● Запити від ЗМІ: media@bydfi.com

Twitter( X ) | LinkedIn | Telegram | YouTube | TikTok | Як купувати на BYDFi