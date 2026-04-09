        У Золочеві після обстрілу постраждали діти та літні люди

        Віктор Алєксєєв
        9 Квітня 2026 15:28
        Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків / Фото Харківська ОВА
        Унаслідок ворожого обстрілу селища Золочів на Харківщині постраждали п’ятеро людей, серед них діти. Одна жінка зазнала важких поранень, інші — отримали стресові реакції.

        Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, 67-річну жінку з тяжкими пораненнями госпіталізували.

        Також постраждали троє дітей: у 13-річного хлопчика зафіксовано садна та гостру реакцію на стрес, 14-річна дівчина і 16-річний хлопець зазнали сильного стресу. Ще одна постраждала — 72-річна жінка, у неї також стресова реакція. Усім надали необхідну медичну допомогу.

        Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше вісім приватних будинків та господарчі споруди.


