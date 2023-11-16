Суспільство

На Запорізькій АЕС стався частковий блекаут

16 Листопада 2023 10:39
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заес

Через некомпетентність окупаційної влади та працівників “росатома” 14 листопада стався частковий блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”. 

Так, відбулося знеструмлення на шостому енергоблоці ЗАЕС, унаслідок чого запустилися дизель-генератори та системи безпеки, які працювали 90 хвилин.

У цей час окупаційне керівництво станції зʼясовувало причини знеструмлення та вирішувало, що робити з наслідками, до яких призвели своїми діями.

В “Енергоатомі” зазначили, що ці дані підтверджують інспектори МАГАТЕ, які перебувають на майданчику тимчасово окупованої атомної станції.

“Через цілковиту непрофесійність російських окупантів на Запорізькій АЕС постійно відбувається деградація основного обладнання та більшає небезпечних випадків його відмов”, — наголошують у компанії.

Від початку окупації Запорізької АЕС окупантами там сталося 7 повних блекаутів. Такі події загрожували всьому континенту, адже окупанти не несуть відповідальності за ядерну та радіаційну безпеку станції, додали в “Енергоатомі”.


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