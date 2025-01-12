Кримінал

На Закарпатті затримали порушників, які намагалися нелегально перетнути кордон
12 Січня 2025 14:45
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У пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону зупинили спробу незаконного перетинання державного кордону, повідомляє ДПСУ.

Сьогодні вранці під час огляду мікроавтобуса «Volkswagen» прикордонний наряд виявив трьох осіб: двох чоловіків 20 і 43 років та 13-річного підлітка, які намагалися уникнути прикордонного контролю.

Підлітка ховали під верхнім одягом інших пасажирів, а чоловіків – під ногами та сидінням жінки, яка їхала разом з ними.

Прикордонники знайшли схованих чоловіків у мікроавтобусі / Фото ДПСУ

Про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 Кримінального кодексу України («Незаконне переправлення осіб через державний кордон»), прикордонники повідомили поліцію.

Водію та його спільнику, які організували спробу незаконного переміщення людей, загрожує до дев’яти років позбавлення волі.


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